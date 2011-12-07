«Солдатская шапка»: военная история не про войну

Этим фильмом дирекция «Время кино» открыла новый сезон цикла творческих встреч и премьер в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В.И.Ленина.

В марте прошлого года «Солдатская шапка» была признана лучшей заявкой в категории «Короткометражный фильм» на III питчинге кинопроектов, прошедшем в рамках Всероссийского питчинга дебютантов в Казани. Проект был удостоен приза в 500 тысяч рублей от Молодежного центра Союза кинематографистов России в партнерстве с Фондом президентских грантов. Также фильм стал лауреатом VI открытого республиканского конкурса сценариев Министерства культуры РТ. Проект получил дополнительную финансовую поддержку от Министерства культуры РТ и дирекции «Время кино» в размере 200 тысяч на стадии завершения съемок.

Картина «Солдатская шапка» стала участником конкурсной программы короткометражных фильмов фестиваля «Амурская осень», который буквально на днях завершился в Благовещенске.

Фильм длится 19 минут. Сюжет прост: молодой солдат теряет шапку во время отступления, ему приказывают вернуться и найти другую. На передовой парень натыкается на выжившего сослуживца. Двум бойцам, попавшим под обстрел, предстоит пережить непростую ночь в тылу врага.

Перед началом показа мы пообщались с режиссером картины Павлом Москвиным.

- Павел, чем молодых так привлекает военная тема?

- Самый популярный жанр в кино - про любовь и про войну. В военной истории уже заложена драматургия, конфликт, в которых раскрываются характеры героев. Началось все с того, что в поезде мне в руки попалась газета, где были опубликованы стихи фронтовика Василия Агеева. Одно стихотворение называлось «Солдатская шапка». И у меня сразу возникла история, сюжет. Название фильма - дань уважения Василию Агееву и всем ветеранам.

- Сложно человеку, который не воевал, снимать войну?

- Воевали или не воевали режиссер, актеры - для кино это неважно. Лучшие фильмы про войну сняли не режиссеры-фронтовики, а дети послевоенного времени: Элем Климов, Лариса Шепитько, Алексей Герман. Они снимали не про войну. Их фильмы все-таки о другом - о человеческих взаимоотношениях на фоне театра военных действий.

Как рассказал директор кинозала Культурно-досугового комплекса им. В.И.Ленина Александр Ишимов, просветительский проект кинопоказов и творческих встреч, начатый совместно с дирекцией «Время кино», стартовал еще до пандемии. И вот после долгой паузы он возрождается. В декаду пожилых людей, которая началась 1 октября, в кинозале можно посмотреть фильмы, ставшие лауреатами межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). Все показы бесплатные.﻿