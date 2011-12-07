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В Казанском ТЮЗе состоится вечер памяти Александра Купцова

6 ноября 2019 года скоропостижно скончался замечательный человек, актер Казанского ТЮЗа Александр Купцов. В тот вечер он сыграл Короля в спектакле «Маленький принц» и умер сразу после спектакля.

14 ноября в ТЮЗе состоится вечер памяти заслуженного артиста РФ, народного артиста РТ Александра Купцова. Друзья, коллеги вспомнят любимого актера, расскажут о работе с ним.

Всю свою творческую жизнь Александр Иванович был предан ТЮЗу, но в его творческой биографии были и работы в кино. Зрители могли видеть его в сериалах и фильмах: «Неотложка», «Зулейха» режиссера Р.Тухватуллин (2005 год), «Голубка», «Земля прокаженных», «Золотая суббота», «Собака».

Вход на вечер памяти – бесплатный, по предварительной регистрации на сайте ТЮЗа. Об этом сообщает пресс-служба театра.


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