В Казанском ТЮЗе состоится вечер памяти Александра Купцова

14 ноября в ТЮЗе состоится вечер памяти заслуженного артиста РФ, народного артиста РТ Александра Купцова. Друзья, коллеги вспомнят любимого актера, расскажут о работе с ним.

Всю свою творческую жизнь Александр Иванович был предан ТЮЗу, но в его творческой биографии были и работы в кино. Зрители могли видеть его в сериалах и фильмах: «Неотложка», «Зулейха» режиссера Р.Тухватуллин (2005 год), «Голубка», «Земля прокаженных», «Золотая суббота», «Собака».

Вход на вечер памяти – бесплатный, по предварительной регистрации на сайте ТЮЗа. Об этом сообщает пресс-служба театра.



