Сергей Мазаев: Вся нежность в моих песнях — от бабушки, мамы и татар

— Выступаю с разными коллективами и могу сказать, что ваш джаз-оркестр замечательный. Я в восторге! — поделился впечатлениями сразу после репетиции Сергей Мазаев.

— Сергей Владимирович, как пережили пандемию?

— Для меня год не оказался сложным. Наоборот, это было плодотворное время. Мы с семьей уехали на дачу. Я много занимался музыкой. За это время вместе со своими музыкантами онлайн записали 8 видеоклипов. Еще у меня появился новый проект. Это квартет, который я условно назвал «неэлектрический оркестр». У нас контрабас, кларнет, аккордеон и гитара. Мы играем музыку советских времен.

И ковидом переболел, поэтому сейчас чувствую себя спокойно. Недавно пошел делать прививку, но мне сказали: «Парень, с прививкой надо подождать — антител в крови пока много». Но как только можно будет привиться, обязательно это сделаю.

— Вы сказали, что «неэлектрический оркестр» играет музыку советской эпохи. Интерес к этой музыке большой?

— Для меня — да. У меня ко всей музыке интерес всегда был и остается. Последние 20 лет я играю классику и считаю, что эта музыка для подготовленных, грамотных слушателей. Классику надо уметь слушать. Во всех музыкальных учебных заведениях есть такой предмет — «слушание музыки». С него начинается изучение предмета. А тот ритмический шум, который сейчас мы слышим вокруг, — это молодежная художественная самодеятельность. Но это тоже хорошо, потому что у человека есть выбор, что слушать.

— Откуда в вашем голосе столько нежности, тепла?

— Вся нежность в моих песнях — от бабушки, мамы и татар, которые жили рядом. Мы жили в Москве на Переяславке, где селилось много татар и ассирийцев. Но у нас никогда не возникало каких-то этнических недопониманий. Мы вообще не различали друг друга по национальности.

— Прочитала, что вы снимались в фильме «Место встречи изменить нельзя». Кого там играли?

— Ну, это наговаривают на меня… Это была не роль и даже не эпизод. Я там был просто статистом. Мне тогда было 20 лет, и я изображал музыканта в двух сценах — в ресторане, когда Фокс выбрасывается из окна, и в сцене, когда Шарапов приходит в кинотеатр и там перед сеансом выступают артисты. Все.

Я не актер и не умею играть. Не люблю, когда люди занимаются не своим делом. Это сразу видно. Это получается неестественно, наигранно, а мне неприятно чувствовать себе неловко. Поэтому актерство — это не по мне. Зато люблю, когда моя музыка нравится слепым. Если слепому человеку нравится — значит, это точно хорошая музыка.

— Что для вас счастье?

— Здравый смысл. Общение с приятными людьми. Я счастлив, когда вижу своих соплеменников — русских, татар, вообще россиян, которые добились успеха. Вот Марат Сафин — горжусь им, потому что он прославил татар, русских, всю Россию. Меня радует настоящая успешность. Не «цап-царап», а когда люди по-настоящему, честно делают дело и добиваются в нем успеха. Я рад, когда общаюсь и работаю с такими настоящими людьми. Например, недавно меня приняли в сообщество классических музыкантов. После двадцатилетнего перерыва я взял в руки кларнет и счастлив.

— Планируете привезти в Казань «неэлектрический оркестр», чтобы мы услышали ваш кларнет?

— Надеюсь, в новом сезоне мы с моим учителем по кларнету Сергеем Федоровым представим на сцене Татарской филармонии программу «Классика без кодекса».

Справка «КВ»

Сергей Мазаев родился в Москве 7 декабря 1959 года. Учился в школе с физико-математическим уклоном, но всегда проявлял интерес к музыке. С 11 лет стал заниматься вокалом, игрой на кларнете и саксофоне. Окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова по классу кларнета, затем продолжил учебу в Российской академии музыки имени Гнесиных. В армии служил в музыкальной роте. Участвовал в трех парадах ко Дню Победы на Красной площади в составе сводного военного оркестра Московского гарнизона. После армии поступил в МГУ на экономический факультет, но не доучился — вернулся к музыке.

С 1989 года — солист группы «Моральный кодекс». Записывает альбомы, участвует в кинопроектах. В 2019 году в концертном зале «Зарядье» состоялась премьера оперы-буфф Владимира Николаева «Рабочий и колхозница», где Сергей Мазаев исполнил партию Сталина.