Стали известны лидеры зрительского голосования кинопремии «Золотая тарелка»

По итогам зрительского голосования наибольшее количество голосов набрали три фильма. Картина «Несостоявшийся рейс» режиссера Эльвиры Шрайнер (Республика Башкортостан) была награждена авторской призовой тарелкой, Фильм «Безымянный» режиссера Павла Головина (Челябинская область) удостоен денежного приза в 200 тысяч рублей от Фонда президентских грантов. А фильм «Сайти сын Зоули» режиссера Амура Амерханов (Республика Ингушетия) получил диплом зрительского рейтинга.

Также в рамках кинопремии «Алтын тәлинкә» состоялся X образовательный форум «Время кино». Форум, прошедший в совмещенном онлайн и офлайн-формате, включал в себя мастер-классы по актуальным темам, консультации экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России, кинопоказы с последующим обсуждением.

Начинающие кинематографисты узнали о том, как пандемия изменила кинорынок, об онлайн-фестивалях, познакомились с правилами оформления прокатного удостоверения. Интересным оказался и мастер-класс «Фестивальная и производственная практика мобильного кино». Директор Международного фестиваля мобильного кино Максим Муссель и режиссер Борис Гуц рассказали о возможностях смартфона как средства для съемки полнометражного фильма, о специфике работы с актерами в формате мобильного кино.

В рамках итогового форума также состоялись онлайн-интенсивы руководителя Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка), директора АНО «Время кино» Альбины Нафиговой.

Напомним, автор и инициатор Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») — Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект стартовал в 2019 году. За это время молодыми кинематографистами из 30 регионов страны создано более 10 тематических киносборников. В мероприятиях Кинопремии приняло участие более 10 тысяч человек.







