В Чистополе появятся новые музеи

Наряду с 9 российскими историческими городами Чистополь стал победителем конкурса проектов комплексного развития территории и инфраструктуры малых исторический поселений. Проекты финансируются Новым банком развития стран БРИКС.

Как рассказала заведующая туристско-информационным центром Чистопольского государственного историко-культурного и литературного музея-заповедника Ирина Сидорова, в рамках этого проекта до 2025 года будут отреставрированы памятники архитектуры и культуры в историческом центре города. Также планируется открыть несколько интересных новых музеев. Например, Музей купечества и Музей, посвященный великому химику Александру Бутлерову, который родился в Чистополе 15 сентября 1828 года. В музее помимо экспозиции оборудуют настоящую современную химическую лабораторию, где можно будет проводить увлекательные занятия по химии для школьников и для всех посетителей. Необычным обещает быть и Музей жертв репрессий и диссидентства. Здесь можно будет узнать историю Чистопольской тюрьмы, которая была построена в 1857 году. Перед Олимпиадой 1980 года сюда из «Владимирского централа» были этапированы диссиденты и политические заключенные.