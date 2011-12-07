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В КДК им. Ленина представил премьеру спектакля «Чистопольская тетрадь»

Спектакль рассказывает о писателях, поэтах, которые в годы войны были эвакуированы в Чистополь. Коллектив самодеятельного театра посвятил спектакль 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня в КДК им. Ленина литературно-музыкальный театр «Реплика» представил премьеру спектакля «Чистопольская тетрадь».На премьеру были приглашены ветераны войны, труженики тыла. Как рассказал режиссер-постановщик, сценарист, актер Владимир Нежданов, работа над литературно-музыкальной композицией длилась почти полгода. Актеры театра представили стихи и отрывки из воспоминаний Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Арсения Тарковского, Александра Твардовского и других замечательных поэтов, которые оказались в эвакуации в Чистополе.В скором времени спектакль будет сыгран в самом Чистополе.
КВ
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