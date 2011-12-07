«Суровость» и лирика Геннадия Архиреева

В залах галереи представлено более 70 работ художника из собраний Музея изобразительных искусств РТ, музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и частных коллекций. Художник Ильгизар Хасанов воссоздал уголок мастерской Геннадия Архиреева. Диван, стул, палитра, краски — все это дает возможность как бы побывать в гостях у художника, погрузиться в атмосферу его творчества.

— 90-е годы были непростыми, но художественная жизнь в Казани кипела. Художники работали, активно выставлялись и в Татарстане, и в России, и за границей. Задача проекта в первую очередь исследовательская — изучить, заполнить информационные пробелы, которые есть в истории изобразительного искусства Казани и Татарстана того времени, — рассказал инициатор и автор проекта «Казанское время. Художники 1990-х» Евгений Жудров.

— Это самая большая ретроспектива работ Геннадия Архиреева, чье им стало легендой еще при жизни художника. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал Геннадия Архиреева казанским Врубелем. Я не совсем разделяю это мнение. Геннадий Николаевич абсолютно самобытный мастер. Его можно назвать городским художником. Смотришь его картины, где он запечатлел улочки и дома старой Казани, и чувствуешь, с какой любовью, нежностью он относится к любимому городу.

— Последняя прижизненная выставка работ Геннадия Архиреева состоялась в 2006 году в Центре «Эрмитаж-Казань». Как раз в это время в Казани проходило заседание международного консультативного совета Эрмитажа, в котором принимали участие директора Лувра, Британского музея, галереи Уффици и других самых известных музеев мира. Иностранцы очень заинтересовались его росписью на обычной кафельной плитке. Но Гена сказал, что ни продавать, ни дарить эти работы нельзя. Он всегда был независимым, свободным человеком, — рассказала вдова художника, искусствовед, писатель Светлана Колина.

— Миниатюры на кафельной плитке — это сложная технология?

— Да, сначала Гена разогревал в печке плитку до определенной температуры, а потом рисовал по горячему кафелю. Работать надо было быстро, в течение 15 — 20 минут, пока плитка не остыла. Температуру он определял опытным путем. Многие наши знакомые знали эту технологию и пробовали так писать, но у них не получалось.

— Вы были моделью для некоторых картин Геннадия Николаевича…

— Однажды Гена попросил: «Давай попозируй…». Но перед этим он меня побрил наголо. У него не было систематического художественного образования, а портреты писать хотелось. Чтобы понять строение черепа, ему нужна была лысая голова. Ну побрил и побрил… Через час показал картину: «Как назовем?». Я сказала «Дуреха». Он удивился: «Почему?». Не понравилась я там сама себе… Но ему эта работа, как ни странно, очень нравилась … И название так и осталось «Дуреха».

Справка «КВ»

Геннадий Архиреев (1949 - 2007) родился на острове Свияжск, в гулаговской тюрьме (его мама была репрессирована в 1948 году). До четырех лет воспитывался в детдоме для детей заключенных. После реабилитации матери в 1953 году рос у бабушки. С 1957-го учился в казанском интернате. С 1963-го работал в ДК им. Урицкого расклейщиком афиш и начал заниматься в изостудии у Николая Индюхова. С 1968 по 1970 год служил в Советской армии. После демобилизации учился живописи в изостудии Ильдара Зарипова. Работал в Качаловском театре художником-бутафором, художником-рекламистом в кинотеатре «Родина». В 1984 году (в 35 лет!) окончил школу рабочей молодежи и получил аттестат о среднем образовании. В 1995 году принят в Союз художников России и Татарстана. Участник многих выставок в России и за рубежом.

В 2017 году, через 10 лет после смерти Геннадия Архиреева, в Свияжске открылся его музей.