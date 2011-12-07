Екатерина Великая: возвращение в Казань спустя столетия

В 1767 году императрица Екатерина II совершила путешествие по Волге, чтобы лично увидеть и узнать, как и чем живет огромная страна. В Казани она провела несколько дней и была очарована и восхищена широкой палитрой этносов и языков здесь. Об этом в своем видеообращении рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который, к сожалению, не смог лично приехать на открытие выставки.

— Екатерина покорила Крым и справилась с Пугачевым. Екатерина отрешила от престола мужа и сама выбирала себе мужчин. Екатерина строила дворцы и заводы, школы и храмы. Екатерина писала пьесы и законы. Екатерина разработала прекрасную систему управления государством, — подчеркнул Михаил Пиотровский в видеообращении, записанном им к открытию выставки.

— Многие страницы истории Татарстана так или иначе связаны с именем Екатерины Великой. Императрица очень много сделала для того, чтобы многочисленные народы, проживающие на территории огромной Российской империи, жили в мире и гармонии. И не случайно время ее правления часто называют золотым веком русской истории, — отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

На выставке можно узнать не только о судьбе императрицы, ее придворной и семейной жизни, но и об основных исторических событиях, произошедших в период ее правления. А правила она 34 года.

Старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, куратор выставки Наталья Бахарева рассказала, что эта экспозиция о Екатерине Великой и ее эпохе была подготовлена специально для Казани.

На выставке представлено 555 предметов. Это и портреты Екатерины II разных лет, и портреты членов ее семьи, близкого окружения. Естественно, особый интерес вызывают личные вещи императрицы: ее походное платье, розовое седло, письменные принадлежности, переведенный на русский язык Коран, принадлежавшие ей столовые приборы, глобус, телескоп, а также игрушки детей и внуков Екатерины II.