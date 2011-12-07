Театральный «Науруз» состоится онлайн - с 8 по 17 июня.

Как сообщает пресс-служба театра Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, уже открылся прием заявок на участие в «Наурузе». Отправить заявку и пройти регистрацию можно на сайте театра до 5 июня 2020 года.

В рамках форума состоятся онлайн-конференции, лекции, семинары, лаборатории по восьми направлениями: «Педагогика театра. Самостоятельная работа актера над ролью», «Актерское искусство: мастерство актера, сценическая речь, пластика», «Режиссерское искусство», «Сценография», «Менеджмент и PR-технологии в сфере театрального искусства», «Театр кукол», «Театральная критика и работа литературной части театра», «Работа художественно-постановочной части театра». Занятия будут вести известные специалисты из России, но и Германии, Колумбии, Польши.