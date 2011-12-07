В субботу, 15 августа, в Казани состоятся два концерта Валерия Гергиева

Днем музыканты выступят перед врачами и пациентами Республиканской клинической инфекционной больницы. Пациенты смогут наблюдать уникальный концерт прямо из окон своих палат. А вечером, в 19 часов, концерт тоже состоится на открытом воздухе - на Пушечном дворе Казанского Кремля. Вход - свободный.

Как сообщает пресс-служба Большого концертного зала им. С. Сайдашева, концерты состоятся в рамках гастрольного тура Симфонического оркестра Мариинского театра, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эти гастроли являются продолжением Московского Пасхального фестиваля.