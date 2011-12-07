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Лучшие творческие проекты Татарстана будут награждены президентскими грантами от фонда культурных инициатив

Победителей будут выбирать по восьми номинациям.

Фонд культурных инициатив открыл приём заявок на получение президентских грантов в сфере искусства и творчества. Заявку о проекте можно подать до 30 июля.

По словам генерального директора фонда Романа Карманова, предназначение грантов заключается в поддержке проектов творческой индустрии.

Обладателей грантов будут выбирать по восьми номинациям: «Великое русское слово», «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Я горжусь», «История страны. Вехи», «Место силы», «Многонациональный народ». Направления специально выбраны так, что все проекты будут представлять особое значение в контексте культуры региона.

Принять участие могут некоммерческие и коммерческие организации. На государственные учреждения, политические партии и ИП конкурс не распространяется.

Победители станут известны не позднее 15 сентября.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что деятели культуры Татарстана получили президентские гранты в поддержку творческих проектов.

КВ
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