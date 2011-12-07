Музеи Татарстана открывают свои двери онлайн

В этот день директора музеев проведут виртуальные экскурсии по музейным залам, расскажут об уникальных экспонатах своих экспозиций. К акции подключатся более 100 музеев Татарстана. Откроет акцию генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.

Кроме этого, в соцсетях состоятся онлайн-лекции, квест-игры, мастер-классы и онлайн-концерты. Всего запланировано более 200 мероприятий, которые заинтересуют и взрослых, и молодежь, и детей.

Подробное расписание онлайн-экскурсий, мастер-классов и других праздничных мероприятий - на официальном сайте Национального музея РТ.