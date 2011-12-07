В Казани пройдет виртуальная экскурсия по Казани Жиганова

Сегодня, в международный день музеев, сотрудники Музея-квартиры татарского композитора, народного артиста СССР, одного из основоположников профессионального татарского музыкального искусства Назиба Жиганова подготовили необычную виртуальную экскурсию по Казани Жиганова.

Сначала будет рассказ об историческом здании на улице Комлева (ныне улица Муштари), где в 30-е годы располагался районный военный комиссариат. Именно здесь проходили призывную комиссию работники Татарского государственного театра оперы и балета, в том числе и художественный руководитель театра Назиб Жиганов.

Не менее интересным и познавательным будет онлайн путешествие по местам Казани и Москвы, которые связанные с жизнью и творчеством Жиганова.