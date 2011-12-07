Почему закрывают Татарский народный хор?

Ответить на этот вопрос «КВ» попросили руководителя хора - заслуженного деятеля искусств РТ Ирниса Рахимуллина накануне концерта-презентации нотного сборника «Поет Татарский хор Казанского университета».



- Ирнис Ахмадуллович, об уникальности хора можно судить по его названию. И все же, в чем его главная особенность и отличие от других хоров?- Татарский хор Казанского университета создан в 1967 году. Основной его задачей стало музыкальное воспитание студентов и молодежи Татарстана на основе народного мелоса, лучших песенных шедевров композиторов Татарстана и песен народов мира. Надо отдать должное, многоголосные произведения исполняют ребята, не знающие нотной грамоты. Эта одна из главных наших особенностей. Вторая - наличие вкуса и культуры исполнения. В 1976 году хор был удостоен звания «Народный коллектив», он лауреат всероссийских и республиканских смотров и фестивалей. Коллектив хора каждый год подтверждает состоятельность своего искусства на фестивалях «Ягымля яз», «Милли хэзинэ», «Студенческая весна», фестивале имени Смоленского.



- Нотный сборник стал долгожданным событием в истории хора. Много ли произведений вошли в сборник?- Лишь часть. Репертуар хора настолько богат и разнообразен, что в запасе осталось еще множество песен, которых хватит на три сборника. Благодаря поддержке Татарского книжного издательства в свет вышел первый - «Поет Татарский хор Казанского университета». 70% произведений, вошедших в сборник, я обработал сам.- А как вы пришли в музыку?- В три года я плясал гопак и пел в детском саду «Марш нахимовцев». С этого все и началось. Затем пел соло во Дворце пионеров. Выступали мы часто. Вскоре меня заметили и взяли в детский хор оперного театра. Увлечение музыкой, естественно, не закончилось. В 1958 году я поступил в Казанское музыкальное училище, позже закончил консерваторию. 15 лет преподавал на кафедре хорового дирижирования Казанской консерватории. С 1975 года работал хормейстером в оперном театре. В 1967 году возглавил Татарский хор КГУ. В 1995 году создал хор в Татарском гуманитарном институте.- Как проходил отбор первых участников хора, много ли было желающих?- Я просто объявил об этом в университете, и все желающие студенты стали приходить на прослушивание. Состав хора постоянно обновляется. Было и такое, что мы выступали в составе 60 человек.



- Часто ли гастролировали?- За эти годы хор побывал с концертами во многих городах и селах республики, в России. Мы выступали в Алма-Ате и Вильнюсе, Риге и Астрахани, Уфе и Петербурге. Но из-за недостаточного финансирования гастроли вскоре прекратились. Хор - это же лицо университета. С трудом удалось добиться того, чтобы нам сшили новые костюмы на юбилейный концерт. Меня часто спрашивают - видите ли вы кого-либо, кто бы продолжил вашу деятельность и возглавил хор? Увы, нет. Молодые не захотят работать за такие деньги.



- Новость о закрытии хора встревожила ваших выпускников...- Да, в хоре пели ныне известные в республике персоны: писатели, ученые, политики, которые учились в университете. Многие после хора поменяли профессию и стали профессиональными артистами.- Говорят, что нынешняя молодежь стала пассивной и не интересуется культурой...- Дело не в ней. Российская земля не устает рождать Ньютонов и Платонов. Татарстан не исключение. Но пока наша политика не направлена на развитие массовой культуры.

Мнения известных выпускников хора

Комментарий пресс-центра КФУ