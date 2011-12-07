Александр Сладковский стал гостем Дома Чайковских в Таганроге

Таганрог — родина Александра Витальевича. Он здесь родился в семье музыкантов, учился в Детской музыкальной школе им. П.И. Чайковского.

Дом Чайковских — одна из достопримечательностей Таганрога. В этом доме жил Ипполит Ильич Чайковский — брат композитора Петра Чайковского. Петр Ильич неоднократно приезжал сюда и останавливался в этом доме. Сейчас здесь располагаются нотно-музыкальный и иностранные отделы Центральной городской публичной библиотеки им. А. П. Чехова, камерный концертный зал и мемориальная комната-музей Петра Чайковского.

Александр Сладковский подарил Дому Чайковских бокс–сет из десяти дисков «Чайковский — 2020», записанный Государственным симфоническим оркестром РТ, и книгу «Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан». Об этом сообщается на сайте Центральной городской публичной библиотеки им. А. П. Чехова г. Таганрог.

Напомним, Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского ровно год назад записал полное собрание симфоний и инструментальных концертов П. И. Чайковского. Бокс–сет «Чайковский — 2020» — это 11 часов музыки. Презентация альбома была запланирована в мае, к 180-летнему юбилею великого композитора. Но из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, долгожданное событие не состоялось. Оркестр обязательно представит бокс-сет широкой публике как только это станет возможно.