Стали известны лауреаты премии татарского музыкального телеканала TMTV

Торжество проходило на новой площадке — в большом красивом концертном зале им. И.Шакирова в выставочном центре «Казань Экспо».

Мероприятие в этом году можно назвать уникальным, ведь состоялось оно без зрителей. Такие коррективы в процедуру проведения церемонии внесла пандемия коронавирусной инфекции. Но, несмотря ни на что, праздник состоялся.

Как рассказала директор по развитию и инновациям ООО «Барс-Рекордс» Дина Гараева, премия TMTV отличается от многих музыкальных премий тем, что она более молодежная. Молодые популярные артисты выступили на одной сцене с Хамдуной Тимергалиевой, Айдаром Галимовым и другими звездами татарской эстрады. Каждый участник концерта был удостоен специального приза в одной из номинаций. А таких номинаций в этом году было 37.

Еще одна отличительная особенность премии ТМТV — не просто красивые, популярные песни, но и неожиданные дуэты, и даже трио.

Великолепно спелись Диля Нигматуллина, Альбина Апанаева и Анна Попова. Для Анны — автора стихов к песне, выступление в качестве певицы стало дебютом. Эксперимент удался. Девушки стали победительницами в номинации «Творческий тандем».

Мы пообщались с некоторыми артистами и узнали их впечатления о том, как они пережили период самоизоляции и как это — выступать в пустом зале без зрителей.

Ильназ Сафиуллин:

— Для многих исполнителей пандемия и самоизоляция стали настоящим испытанием. Выход, конечно же, есть — это онлайн-концерты. Через них, наверное, все артисты прошли. Ты поешь для зрителей, которые находятся по ту сторону камер. Ты не знаешь, слушают ли они, не видишь, как реагируют… Но чему я удивился — через пару концертов понял, что начинаю чувствовать зрителей через камеру… Ощущение потрясающее! Сейчас вспоминаю, и у меня мурашки по телу… Да, хотелось бы выступать непосредственно перед зрителями, смотреть им в глаза. Но если сложилась такая ситуация с коронавирусом, то онлайн-концерты — приемлемый вариант, но все равно это никогда не заменит «живых» выступлений.

Филюс Кагиров:

— Концерт без зрителей — это как завтрак по телефону: непривычно, неожиданно, но интересно. Есть мнение, что за время самоизоляции люди отвыкнут от нормального общения, концертов и будут все концерты, спектакли смотреть в своем телефоне. Но мне кажется, наоборот, зрители соскучились по живому общению и будут рады приходить в концертные залы, театры, на выставки.

Вот сегодня благодаря премии TMTV мы встретились с коллегами и не можем наговориться, обмениваемся впечатлениями, рассказываем, что у кого произошло за это время. Конечно, созванивались, общались в соцсетях, но вживую — это совсем другое дело.

Айдар Галимов:

— Период самоизоляции был непростой, но, как бы тяжело ни было, надо работать. Артист должен выступать. Без общения, без зрителей, без концертов ему долго прожить невозможно. Но и плюсы в самоизоляции есть. Когда такое было, чтобы я три месяца находился дома, с семьей? У меня вторая внучка родилась, ей 7 месяцев, и все это время я практически был рядом. Это настоящее счастье — видеть, как она растет на твоих глазах.

Элвин Грей:

— Я человек общительный, люблю, когда вокруг много людей, постоянное движение, поэтому в самоизоляции мне не хватало общения с друзьями, родственниками. Одиночество — это, наверное, самое страшное и сложное для меня. Без концертов, публики нет адреналина. Что делать, пока будем радовать зрителей через экран. Но жизнь постепенно налаживается, хочется надеяться, что скоро появится возможность делать «живые» концерты.