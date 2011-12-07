24 сентября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» состоится открытие фотовыставки, на которой будут представлены 100 работ известных казанских фотографов, сделанных в 70-е годы прошлого столетия. Экспозиция приурочена к 100-летию образования ТАССР.

Архивные кадры Зуфара Баширова, Владимира Зотова, Султана Исхакова, Валерия Михайлова, Юрия Филимонова, Эдварда Хакимова и Рифхата Якупова перенесут зрителей на 40-50 лет назад, в эпоху социализма.

Как отметил куратор выставки, доктор философских наук, профессор, член Союза фотохудожников России Эдвард Хакимов, фотографии зафиксировали повседневную жизнь без приукрашивания действительности, создавая точный портрет своего времени.

Кстати, выставочный проект «Сто фотографий из СССР» с успехом демонстрировался в Ирландском городе Голуэй.