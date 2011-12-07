Профессор Вадим Дулат-Алеев: Мы работаем как кладоискатели

В этом году фестиваль приурочен к 80-летию Союза композиторов РТ. Первый концерт был посвящен памяти легендарного певца Ильгама Шакирова, ушедшего из жизни 16 января. Государственный симфонический оркестр РТ под управлением главного дирижера Александра Сладковского представил зрителям три премьеры: симфоническую сюиту «Вспоминая легенды» Резеды Ахияровой, «Петербургские новеллы. Посвящение Тукаю» Рашида Калимуллина и симфоническую поэму «В ожидании утра» Ильгама Байтиряка. Также прозвучали произведения Назиба Жиганова, Шамиля Тимербулатова, Анатолия Луппова. - Фестиваль меняет отношение к татарской симфонической музыке. Я замечаю, как с каждым годом возрастает интерес к музыке татарстанских композиторов и, главное, уровень этого интереса. Престижный фестиваль, имена знаменитых композиторов, знаменитый и высокопрофессиональный оркестр - все это приводит в концертный зал даже тех, кто никогда не думал слушать симфоническую музыку. И те, кто пришел на концерт один раз, обязательно приходят еще. Это показывают опросы зрителей, которые мы проводим, - рассказал арт-директор фестиваля «Мирас» - «Наследие», музыковед, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Вадим Дулат-Алеев. - Татарская музыка многогранна, интересна.Есть много замечательных произведений, которые не исполнялись десятки лет, и они ждут своего открытия. Этот процесс идет иногда с большим трудом. Мы работаем как исследователи, как кладоискатели. Ноты большого произведения - это не тетрадка и даже не книга. Это стопка бумаги выше метра. Произведение расписывается по партиям для каждого музыканта. Каждую партию необходимо сверить с партитурой, чтобы не было никаких расхождений. Все это - огромная работа. В этом году на нашем фестивале впервые будем исполнять и произведения молодых композиторов. Очень важно, что они будут звучать вместе с классикой. Произведения интересные, талантливые, и они уже останутся в истории татарской музыки.