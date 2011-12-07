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Президент РТ посетил «Каравон - 2021» в селе Никольское

Минниханов осмотрел площадки с мастер-классами по народным промыслам и посетил музей истории «Каравон».

Сегодня, 22 мая, в Лаишевском районе РТ проходит русский народный праздник «Каравон». На его празднование прибыл Президент РТ Рустам Минниханов.

Встречали руководителя республики творческие коллективы с традиционным хлебом и солью в селе Никольское. Угостившись, Минниханов осмотрел площадки с мастер-классами по народным промыслам и посетил музей истории «Каравон».

Сам фольклорный фестиваль, приуроченный к престольному празднику Николая Чудотворца, проводится с 1993 года. В этом году участие в мероприятии примут более 150 коллективов Татарстана и регионов России.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, как Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон. В Год родных языков и народного единства в Татарстане празднование русского праздника приобретает особую актуальность, отметил Президент РТ.

 

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