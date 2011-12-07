Подарок для актеров и театралов во время ковидной депрессии

Чем эта веселая, поучительная история, приключившаяся в фешенебельном курортном французском городке, привлекает современных зрителей? Об этом наша беседа с режиссером-постановщиком спектакля, народным артистом Татарстана Ильей Славутским.

— Сейчас «Бал воров» идет на сценах нескольких российских театров. В чем, по-вашему, секрет популярности этой пьесы?

— Пьеса очень симпатичная, умная, гуманистическая и в то же время театральная. Интригующий сюжет, юмор, комические ситуации с переодеванием, музыка, танцы… Но в ней есть и подвох. Она очень непростая, запутанная. Жан Ануй в то время был начинающим драматургом. Когда просто читаешь пьесу, там вроде бы все замечательно, но когда как режиссер начинаешь разбирать ее по эпизодам, фразам, обнаруживается много несовпадений, нелогичных сюжетных ходов, деталей. Нам пришлось хорошо потрудиться, чтобы пьеса стала стройной, изящной, а каждое действие, каждая реплика героев — логичной и понятной. Мы старались сделать спектакль, который бы стал радостью и праздником для зрителей.

Начали репетиции задолго до пандемии. Но так получилось, что концепция спектакля полностью совпала с сегодняшней культурной политикой: ставить радостные, оптимистичные пьесы, чтобы вывести людей из стресса, депрессии и печали, в которые погрузила нас ситуация с коронавирусом.

— Сложно было возобновлять репетиции после вынужденной паузы в несколько месяцев?

— Спектакль был почти готов весной, мы планировали завершить им сезон. Вмешался коронавирус. Вновь поймать тот кураж, с которым мы работали, было непросто. Но пауза нашему спектаклю пошла только на пользу. Он получился выдержанным, легким, игристым, с приятным послевкусием, как хорошее французское вино.

— Главный режиссер театра Александр Яковлевич Славутский не подсказывал, не давал советов во время работы?

— Нет, Александр Яковлевич не вмешивался, даже на репетициях не присутствовал. Он пришел только на генеральный прогон и увидел готовый результат. И ему понравилось. То, что это мой папа, никак на его оценку не влияет. Все знают, что он всегда честно высказывает свое мнение. Поверьте, услышать от него похвалу — это действительно дорогого стоит.

— «Бал воров» — настоящий подарок для актеров, здесь каждый образ яркий, театральный. Не хотелось самому выйти на сцену и в качестве актера?

— Может быть, мне и хотелось бы сыграть, но я четко разграничиваю зоны ответственности актера и режиссера. Это две кардинально разные профессии. Актер зациклен прежде всего на себе, на своей конкретной роли, а режиссер должен видеть спектакль в целом и контролировать, как каждая сцена вписывается в общую концепцию постановки. Поэтому быть режиссером спектакля и самому играть в нем — это чрезвычайно сложно.