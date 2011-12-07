В «Татаркино» подвели итоги года и поделились планами на будущее

Спикерами выступили директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, исполнительный продюсер фильма «Сумбуль» Ирек Хафизов и депутат Госсовета РТ, народный артист РТ Рамиль Тухватуллин.

Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова рассказала об итогах международного сотрудничества учреждения. В их числе — участие в акциях по демонстрации зарубежных фильмов, представление татарстанских фильмов на международных кинофестивалях.

Уходящий год оказался результативным в плане реализации двух международных проектов. Закончились съемки первой совместной с Узбекистаном полнометражной картины «Сумбуль». Ирек Хафизов отметил, что этот большой проект реализован на частные инвестиции. Съемки проходили в Казани, Лаишево, Мамадышском районе Татарстана и в историческом центре Узбекистана — Бухаре.

Другой проект «Тарлан» («Алмачуар») вошел в финальный список фильмов, претендующих на госфинансирование Минкультуры Республики Казахстан. Он включен в тематический план производства национальных фильмов на будущий год. В планах «Татаркино» — совместная работа по съемкам фильма о среднеазиатском периоде жизни богослова и просветителя Шигабутдина Марджани. Кстати, Узбекистан в настоящее время очень заинтересован в съемках совместных исторических фильмов.

В 2020 году по госзаказу прошлого года создано 8 фильмов в разных киножанрах и досняты фильмы госзаказа 2018 года. Среди них: «Ночь в театре» кинорежиссера Сергея Киатрова, «Кот Казанский» Даниила Файзрахманова и другие. Сейчас ожидается передача фильмов для общего проката, а также его показы в образовательных целях.

В рамках празднования 75-летия Великой Победы в соцсетях «Татаркино» и на YouTube-канале проведен марафон с показом фильмов военной тематики от киноконцерна «Мосфильм». Деятели культуры Татарстана присоединились к акции «Песни Победы». В аккаунте «Татаркино» в Instagram состоялись прямые эфиры с участием татарстанских артистов эстрады, театра и кино — Ильдара Хайруллина, Рамиля Фазлыева и других.

В течение всего уходящего года, посвященного празднованию 100-летия ТАССР, проводились мероприятия по тематическим проектам. В том числе «БЕЗНЕҢ кино» («НАШЕ кино»), «Топ-100 известных личностей». В рамках Дней татарстанского кино наши фильмы показали в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Чувашии. В планах на следующий — показ в других городах России.

В этом году «Татаркино» вышло на новый уровень в связи с переходом на режим онлайн в условиях пандемии. Осуществлено множество проектов: прямые эфиры с деятелями кино, конференции, семинары. Запущен бесплатный видеоканал «Татаркино» на Instagram TV с проведением определенной программы на каждый день. В том числе — передачи «История одного экспоната», «Мульт-урок», онлайн-киноклуб, знакомство с татарстанским кинематографом. За год количество просмотров на видеоканале достигло более 1,5 млн. В планах — развивать онлайн-формат и дальше.

Большой интерес вызвала новость о запуске нового проекта — республиканского детского кинофестиваля «Милли мультfest». Среди его учредителей — Комиссия при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Депутат Госсовета и председатель жюри кинофестиваля Рамиль Тухватуллин прокомментировал идею проекта так:

— На протяжении многих лет было желание создать национальную киностудию с качественным медиаконтентом. Идею фестиваля поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Все три направления (мультипликация, компьютерные игры, короткометражные фильмы) работают на одну большую идею — сохранение и развитие татарского языка.

Проект ориентирован на подготовку будущих кадров по созданию национального медиаконтента. Участники фестиваля — дети в возрасте от 7 до 17 лет. Стартовал проект профильной декабрьской сменой в лагере «Байтик», где собрались 85 детей со всей республики. За пять дней участники создавали медиапродукты под руководством опытных наставников, среди которых — главный режиссер «Татармультфильма» Сергей Киатров, режиссер Юлия Захарова. В жюри кинофестиваля — профессионалы в области кино и анимации. Планируется, что финал пройдет в Казани 26 апреля 2021 года, в День родного языка.

— Еще в планах следующего года, объявленного Годом родных языков и народного единства, — кинофестиваль народов республики «Панорама», — сообщила Миляуша Айтуганова. — Он проводится совместно с Ассамблеей народов Татарстана и Домом дружбы народов. Стартует фестиваль 21 февраля в Международный день родного языка Днями чувашского кино.

В 2021 году запланирован показ 13 кинокартин народов, проживающих в Татарстане. В завершение был анонсирован проект съемки в 2021 году фильма по произведению классика татарской литературы Мухаммета Магдеева «Мы — дети сорок первого года».

Автор: Эльвира РЫСАЕВА