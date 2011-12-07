Илья Артамонов откроет свою выставку в Свияжске

Илья Артамонов — известный художник-проектировщик музейных экспозиций и пространств. Он автор экспозиции Музея истории Елабуги, Геологического музея Казанского университета, Музея естественной истории Татарстана в Музее-заповеднике «Казанский Кремль», Музея болгарской цивилизации в Болгарском музее-заповеднике, Музея «Городская панорама» в Казани, Музея археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске.

Илья Николаевич работает и как станковый художник, живописец, график. На выставке будут представлены его работы, выполненные в разных жанрах.