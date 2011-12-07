Рустем Абязов и «La Primavera» вновь зажигают «Звезды на завтра»

В концерте, который состоится на сцене Большого концертного зала им. С. Сайдашева, примут участие 34 юных музыканта из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Кукмора, Заинска, Нижнекамска, Нурлата, Высокой Горы, Азнакаева. Специальный гость концерта — пианист без кистей рук Алексей Романов, один из первых участников проекта «Звезды на завтра».

В исполнении юных музыкантов и оркестра «La Primavera» под управлением народного артиста РТ, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Рустема Абязова прозвучат произведения Моцарта, Баха, Вивальди, Чайковского, Сен-Санса и других великих композиторов. Об этом сообщает пресс-служба оркестра «La Primavera».