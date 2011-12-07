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В галерее «Татмедиа» открылась выставка работ фотографа Рамиля Гали

Экспозиция приурочена 100-летию со дня образования ТАССР.

Сегодня в галерее «Татмедиа» открылась выставка работ фотографа Рамиля Гали «Это наша с тобой история…». Экспозиция приурочена 100-летию со дня образования ТАССР.

На выставке представлено около 30 архивных фотографий, сделанных фотомастером в 1980–1990-е годы. Это запечатленная на черно-белую пленку фотолетопись Татарстана в сложные годы перестройки. Эпоха перемен коснулась каждого человека, каждую семью. В каждом кадре фотожурналиста — эпизоды жизни нашей страны, нашей республики в то время.

Как отметил генеральный директор АО «Татмедиа» и ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков, у Рамиля Гали журналистский подход к любой теме, и каждая его фотография наполнена философским содержанием.

Об авторе выставки

Рамиль Гали — действительный член Союза фотохудожников России, член Союза журналистов России, член Союза журналистов Москвы, член Союза фотохудожников Татарстана, Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, фотокорреспондент информационного агентства «Татар-информ». В фотожурналистике 33 года.

КВ
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