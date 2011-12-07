Национальный музей РТ стал обладателем «Серебряных крыльев»

«Серебряных крыльев» и Диплома престижного конкурса Айгуль Сафиуллина удостоена в номинации «Специальный приз» за сценарий мероприятия «День Моабитских тетрадей», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 114-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

Организатор конкурса — Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации. Конкурс проводится в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».