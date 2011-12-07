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«Добрая Волна» вновь пришла в Казань

28 ноября в Казани состоится гала-концерт регионального этапа Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая Волна».

На конкурс было подано 275 заявок от юных артистов от 6 до 16 лет. Жюри отобрало 131 заявку в четырех номинациях: музыка (вокал, жестовое пение), игра на инструменте, хореография и сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение). в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в онлайн-формате. 

12 конкурсантов, которые получили по своим направлениям наибольшее количество баллов, стали лауреатами отборочного тура и получили возможность выступить на гала-концерте.

Напомним, впервые всероссийский фестиваль детского творчества «Добрая волна» прошел в 2017 году по инициативе Мэра г. Казани Ильсура Метшина и народного артиста России Игоря Крутого. За 3 года фестиваль стал одним из наиболее заметных культурно-благотворительных проектов федерального масштаба, который собирает талантливых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями.

КВ
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