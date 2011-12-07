В Казани подвели итоги Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә»

Лучшим игровым полнометражным фильмом на национальном языке был признан фильм «Глубокие реки» режиссера Владимира Битокова из Кабардино-Балкарии. В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм на национальном языке» победил фильм «Асия» режиссера Динары Абдрашитовой (Уфа, Республика Башкортостан). Также были отмечены другие конкурсные картины в других номинациях.

Также в рамках кинопремии состоялась дискуссия по проблемам развития регионального кино, в которой приняли участие представители Министерства по делам молодежи РТ, эксперты, режиссеры, продюсеры.

— «Золотая тарелка» интересна тем, что дает возможность увидеть региональное кино. Регионы мало представлены на кинофестивалях, их фильмы трудно где-то увидеть. А региональная кинопремия дает такую возможность. Мы просмотрели большое количество картин — и полнометражных, и короткий метр. Фильмы по качеству разные, есть и очень интересные, — подчеркнул в интервью «Казанским ведомостям» киноведед, президент Гильдии киноведов и кинокритиков, программный директор Московского международного кинофестиваля, первый председатель экспертной комиссии кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») Кирилл Разлогов.