«Девятаев»: блокбастер Тимура Бекмамбетова о легендарном казанце добрался до больших экранов

Скоро 9 мая, а значит, в кинотеатрах обязательно должен появиться очередной фильм о войне. В 2021 году эта ниша будет заполнена новым проектом Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев», повествующем о группе советских военнопленных, совершивших побег из концлагеря на угнанном «Хейнкеле». Картина впервые была представлена 22 апреля на открытии 43-го Московского международного кинофестиваля. А 28 апреля, за день до официального проката, состоялся ее премьерный показ в Казани.

Для Казани имя Девятаева знаковое. Именно в столице Татарстана жил Герой Советского Союза. Режиссер Тимур Бекмамбетов особенно подчеркивает, что республика и город помогли ему в организации съемок. Работал режиссер с казанскими специалистами архивного дела, помощь ему оказали также актер Казанского ТЮЗа Нияз Зиннатуллин, который сыграл в картине, и драматург Ильгиз Зайниев. Благодаря Зайниеву, признается в интервью Бекмамбетов, сценарий фильма стал более образным, обретя много моментов, связывающих фильм с Казанью. И даже то, что его герои говорят по-татарски, — заслуга Зайниева. Консультантом выступил сын летчика — Александр Девятаев, который предоставил команде уникальные материалы об отце.

Над сценарием работали Максим Бударин и Констатин Галдаев. Они опирались на книгу самого Михаила Петровича «Побег из ада», воспоминания других летчиков и многочисленные архивные документы.

Жизнь Девятаева, как, надо отдать должное, и многих героев-участников страшной войны, — готовый сценарий для полного метра. Тут вам и экшн, и саспенс, и многодневное поэтапное планирование а-ля «11 друзей Оушена» — одним словом идеальный блокбастер. И кому взяться за это дело, как не Тимуру Бекмамбетову — человеку, который по сути открыл для российской киноиндустрии понятие «блокбастер». Стоит отметить, что попытки экранизировать историю уже предпринимались — в 2002 году Денис Филюков начал работу над картиной «Побег в небо. Девятаев», но съемки несколько раз переносились — фильм так и не вышел в свет.

Фильм «Девятаев» очень напоминает своего духовного собрата «T-34», но только более спокойного, без броских спецэффектов. Что особенно забавно, если учесть, насколько сильно Бекмамбетов любит различные слоу-мо или крупные кадры эффектно летящих предметов, как это было, например, в фильме «Особо опасен».

С технической стороной картины не все так просто. Картине можно отдать должное за новаторство — для работы над картиной режиссер привлек разработчиков игры War Thunder, симулятора боевой техники времен Второй мировой войны. Это сильно упростило процесс производства, который частично пришелся на период пандемии. Почти 30 минут хронометража отведены эффектным боевым сценам между самолетами-истребителями, которые долго и кропотливо моделировали работники игровой студии. И не зря — сцены с использованием игрового движка выглядят очень реалистично, самолеты не выделяются из общего окружения, и, если не знать о том, что самолеты — это лишь компьютерные модельки, заподозрить неладное практически невозможно.

Изначально на роль Девятаева рассматривался вездесущий Данила Козловский (ладно хоть не Александр Петров), но в итоге легендарного летчика сыграл Павел Прилучный. Актер почему-то очень любит вживаться в роли «плохих парней», и кастинг в очередной раз это подтвердил. Прилучный пробовался на роль антагониста главного героя — Ларина, но получил прямо противоположное амплуа. Режиссер посчитал, что «отрицательное обаяние» актера поможет сделать Девятаева «не бронзовым», а живым. И не прогадал. Эта одна из немногих ролей Прилучного, где то самое «обаяние» не раздражает, а даже, наоборот, делает персонажа более реалистичным и сильно добавляет глубины.

Хочется видеть на экранах больше именно живых героев, а не прошитых красными нитками патриотизма рафинированных пустышек. Мы не видим предысторию персонажа, не видим, как он скучает по своему дому, по родным и близким, потому что это все не важно. Весь фильм мы видим только его действия на пути к одной единственной цели — свободе. Даже во время бомбардировки концлагеря, единственное, о чем думал Девятаев, — о сохранности того самого «Хейнкеля». Для Бекмамбетова важен не его патриотизм, а план побега. Этим фильм и отличается от большинства киноисторий про Великую Отечественную войну.

Но самое большое достижение картины связано со вторым центральным персонажем фильма — другом Девятаева, летчиком Николаем Лариным в исполнении Павла Чинарёва. Стоит сразу отметить, что персонаж является вымышленным. По сюжету тот также попадает в плен и, понимая, какая участь ждёт его в будущем, соглашается сотрудничать с нацистами. Мотивацию Ларина можно понять: он знает, что его семью репрессируют, если выяснится, что он сдался в плен, ведь вернувшихся из концлагерей советская власть не особо жалует.

К большому удивлению, фильм не спешит его осуждать. Ларин, разумеется, остается отрицательным персонажем, но зритель все равно до последнего надеется на его искупление. Всю картину героя терзает чувство стыда и страх вернуться на родину, где даже родной отец не сможет понять его выбор. При этом Ларин постоянно пытается помочь близкому другу, хотя знает, чем это грозит.

Его персонаж — по сути альтер эго Девятаева, если бы тот выбрал путь сотрудничества с врагом. В Ларине скрываются те сомнения и противоречивые чувства, которые Девятаев мог бы испытать, попав в плен. С появлением Ларина фильм сразу прибавляет в весе — в нем появляется неоднозначная история дружбы, предательства и прощения, которая позволяет сделать кино более интригующим и эмоциональным, не говоря уже о раскрытии главного героя. Кроме того, создатели фильма идут на весьма рискованный шаг, выдвигая максимально человечную позицию: предатель — еще не враг.