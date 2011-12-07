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В Чувашии завершаются Дни татарстанского кино

Трехдневный кинофестиваль приурочен к 100-летию образования Чувашской автономии и 100-летию образования ТАССР.

В церемонии открытия Дней татарстанского кино в Чебоксарах приняли участие директор БУ «Государственная киностудия «Чувашкино» и архива электронной документации» Министерства культуры Чувашии Андрей Абдюшов и директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Зрители увидели татарстанские фильмы «Апипа», «Остазбикә» и «Нигез йорт».

Далее Дни татарстанского кино продолжились в татарском селе Урмаево Комсомольского района Чувашии и в селе Батырево. Вход на показы был свободный.

Как рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, в рамках культурного обмена между двумя соседними республиками в феврале 2021 года планируется провести Дни чувашского кино в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба "Татаркино".

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