В Чувашии завершаются Дни татарстанского кино

В церемонии открытия Дней татарстанского кино в Чебоксарах приняли участие директор БУ «Государственная киностудия «Чувашкино» и архива электронной документации» Министерства культуры Чувашии Андрей Абдюшов и директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Зрители увидели татарстанские фильмы «Апипа», «Остазбикә» и «Нигез йорт».

Далее Дни татарстанского кино продолжились в татарском селе Урмаево Комсомольского района Чувашии и в селе Батырево. Вход на показы был свободный.

Как рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, в рамках культурного обмена между двумя соседними республиками в феврале 2021 года планируется провести Дни чувашского кино в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба "Татаркино".