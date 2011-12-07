Легенды кочевников для городских ландшафтов

В экспозиции представлено около ста работ известного мастера - скульптура, графика и образцы ювелирного искусства. Одной из основных тем произведений Даши Намдакова является тема наследия культуры кочевых народов, мифов и легенд, исторического прошлого монголов. Авторский стиль исполнения представляет собой попытку объединения современных тенденций пластики и форм эпохи евразийского скифо-сибирского художественного стиля. Монументальные скульптуры Даши стали новаторскими архитектурными объектами для современных городских ландшафтов. Композиции скульптора относятся к историко-эпическому стилю, часто с ярко выраженной романтикой, и настраивают окружающих на активный диалог с искусством. Его скульптуры украшают ландшафты в Забайкалье, Иркутской, Кемеровской областях, в Астане в Казахстане.СправкаДаши Намдаков - член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат премии правительства РФ, член Российской академии киноискусства, заслуженный художник Республики Бурятии. Скульптор провел более 20 выставок в России и за рубежом, в том числе в Третьяковской галерее и Эрмитаже, в музеях Китая, Америки, Франции, Италии. В данный момент мастер работает над проектом конной статуи исторического героя монголов Чингисхана, которая будет установлена в Лондоне.