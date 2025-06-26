Чувашский народный праздник «Уяв» пройдет в Нурлате 29 июня

В этом году на Уяве помимо татарстанских выступят творческие коллективы из Башкортостана, Самарской области и конечно самой Чувашии.

В преддверии летнего солнцестояния Нурлатский район готовится к яркому событию - празднику чувашской культуры «Уяв», который пройдет в Нурлате уже 29 июня. Причем начнется он с 9 утра и продлится примерно до 17 часов, а точнее, до конца празднества.

После четырехлетнего перерыва это событие возвращается в Нурлат. Стоит отметить, что примерно четверть

жителей Нурлатского района по национальности чуваши. Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин раскрыл, что в каждой из 17 чувашских деревень района есть свой творческий коллектив, исполняющий народные песни. Так что недостатка исполнителей на Уяве не будет. Кроме того, сюда приедут известные исполнители из Башкортостана, Самарской области и Чувашии.

Натфуллин отметил, что Уяв - это не просто фольклор, праздник имеет семейную направленность. Упор здесь делается на демонстрацию национального быта и кухни. Недаром на нем сыграют настоящую свадьбу на чувашском языке и в соответствии с обычаями.

Также в рамках праздника проведут конкурс «Уяв пики - 2025» («Красавица Уява»). Изюминкой Уява станет большой хоровод, объединяющий всех участников. Но до этого старец под молитву забьет березовый колышек в бревно. Этот ритуал отпугнет злых духов и привлечет светлые силы, дарующие благополучие.

Режиссер Дома дружбы народов Нурлата Джулия Ильдиярова рассказала, что в райцентр съедутся 100 талантливых чувашских ребят для демонстрации своего мастерства и традиций.