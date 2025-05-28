Дамир Фаттахов назначен и.о. руководителя исполкома Бугульминского района РТ

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Республика
28 мая 2025  11:30

За чиновника проголосовали депутаты на 45-м внеочередном заседании Совета Бугульминского района. Церемония представления прошла под председательством спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

 

Фото: tatar-inform.ru

Назначение Фаттахова последовало после досрочной отставки прежнего главы района Линара Закирова, который покинул пост на фоне расследования прокурорской проверки о возможных незаконных доходах.

Образовательная подготовка Фаттахова включает диплом Казанского юридического института МВД, обучение в «Сколково» и КФУ по специальности «финансы и кредит».

Среди значимых проектов под его руководством - строительство ЖК «Салават Купере», реконструкция ДК имени Урицкого, создание экстрим-парка «Урам» и развитие сети детских лагерей в Татарстане.

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