Дамир Фаттахов назначен и.о. руководителя исполкома Бугульминского района РТ

За чиновника проголосовали депутаты на 45-м внеочередном заседании Совета Бугульминского района. Церемония представления прошла под председательством спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.
Назначение Фаттахова последовало после досрочной отставки прежнего главы района Линара Закирова, который покинул пост на фоне расследования прокурорской проверки о возможных незаконных доходах.
Образовательная подготовка Фаттахова включает диплом Казанского юридического института МВД, обучение в «Сколково» и КФУ по специальности «финансы и кредит».
Среди значимых проектов под его руководством - строительство ЖК «Салават Купере», реконструкция ДК имени Урицкого, создание экстрим-парка «Урам» и развитие сети детских лагерей в Татарстане.