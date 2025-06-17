Дамир Жафяров может продолжить карьеру в «Нефтехимике»

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Спорт
17 июня 2025  18:43
Автор:
Эдгар Витковский

Нападающий Дамир Жафяров, который с начала июня находится в статусе свободного агента, может перейти в «Нефтехимик», утверждает Metaratings. Издание раскрыло детали будущего контракта игрока: однолетнее соглашение с зарплатой 20 млн рублей.

Последний сезон Жафяров провёл в составе «Барыса», где за 27 игр отличился голом и четырьмя результативными передачами. Показатель полезности 31-летнего форварда составил «-12». За всю карьеру нападающий отыграл в КХЛ 669 матчей и набрал 337 (134+203) очков. Лучшим отрезком стал сезон 2020/21, когда он в составе «Торпедо» набрал 62 (21+41) очка за 62 встречи.

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Дамир Жафяров может продолжить карьеру в «Нефтехимике»
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