Дамир Жафяров может продолжить карьеру в «Нефтехимике»

Нападающий Дамир Жафяров, который с начала июня находится в статусе свободного агента, может перейти в «Нефтехимик», утверждает Metaratings. Издание раскрыло детали будущего контракта игрока: однолетнее соглашение с зарплатой 20 млн рублей.

Последний сезон Жафяров провёл в составе «Барыса», где за 27 игр отличился голом и четырьмя результативными передачами. Показатель полезности 31-летнего форварда составил «-12». За всю карьеру нападающий отыграл в КХЛ 669 матчей и набрал 337 (134+203) очков. Лучшим отрезком стал сезон 2020/21, когда он в составе «Торпедо» набрал 62 (21+41) очка за 62 встречи.