Дарран Хиллиард официально присоединился к «Бильбао»

«Бильбао» официально объявил о переходе 32-летнего американского лёгкого форварда Даррана Хиллиарда – клуб заключил контракт на один сезон. С апреля Хиллиард выступал за УНИКС, но по итогам чемпионата новое соглашение игроку в Казани предлагать не стали. В Единой лиге ВТБ игрок атаки успел провести 10 матчей, набирая в среднем 8,9 очка, 1,8 подбора, 1,4 передачи и 0,7 перехвата.

«Бильбао» в минувшем сезоне завершил регулярный чемпионат на 16-й строчке и не попал в плей-офф. В Кубке Европы FIBA испанский клуб добрался до финала, где стал победителем по итогам двухматчевой серии с греческим ПАОК (72:65, 82:84).