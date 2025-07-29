Делегация Татарстана отправилась на фестиваль «Таврида.АРТ» в Крым

70 представителей творческой молодежи из восьми городов и районов Татарстана принимают участие в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму. Как отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и предоставляет возможности для творческой реализации и получения грантовой поддержки.

Участники из Казани, Альметьевска, Набережных Челнов и других муниципалитетов представят республику в карнавальном шествии регионов, многонациональном хороводе и других ключевых мероприятиях. Особое внимание будет уделено музыкально-мультимедийной постановке «Плечом к плечу: искусство и победа», посвященной 80-летию Победы.

Как подчеркнул директор АНО «Татарстан – территория возможностей» Комол Бобохонов, делегация подготовила национальные номера и планирует активное участие в грантовом конкурсе «Росмолодежь.Гранты». Среди заявленных проектов – «Республиканская школа спикеров», направленная на развитие навыков публичных выступлений у жителей региона.