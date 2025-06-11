День молодежи в Казани: фестиваль на двух площадках с хедлайнером

28 июня Казань отметит День молодежи масштабным фестивалем, который пройдет одновременно в экстрим-парке «УРАМ» и парке им. Горького. Праздник стартует в 10:00 и завершится вечерним концертом с участием популярного хедлайнера в 22:00.

Фестиваль объединит четыре тематических направления: «Знай», «Люби», «Гордись» и «Приумножай». Гостей ждут мастер-классы по ресайклингу, чемпионат по чирлидингу, спортивные состязания по экстремальным дисциплинам, лекции по финансовой грамотности и встречи с успешными предпринимателями. Отдельным блоком пройдут награждения победителей грантовых конкурсов и выставка промышленного потенциала Татарстана.

Особое внимание уделено поддержке молодых бизнес-инициатив: на маркете предприниматели представят свои проекты. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля.

Мероприятие организовано при поддержке Росмолодежи, Правительства РТ и Министерства по делам молодежи Татарстана. Вход свободный по предварительной регистрации. Актуальная программа доступна в телеграм-канале «День молодежи | Татарстан» и сообществе «Молодежь Татарстана» ВКонтакте.