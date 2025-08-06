День нефтяника в Альметьевске: группа «Любэ», Юрий Антонов и праздничный салют

6 сентября в Альметьевске пройдут торжества в честь Дня нефтяника. Праздник начнётся в 10:00 с театрализованного представления и парада на площади им. Ленина. С 12:30 там же стартует большой концерт с участием звёзд татарской эстрады — Ильсии Бадретдиновой, Филюса Кагирова, Гузель Уразовой, Ризата и Зиниры Рамазановых, а также капеллы Дмитрия Железнова и вокальной группы «Ямьле».

На улице Гагарина с 11:00 до 17:00 будут работать интерактивные площадки, мастер-классы и зоны для отдыха. В сквере «Каракуз» с 16:00 до 18:30 выступят уличный театр «Лёгкие крылья», духовой коллектив JUST BRASS и социальные театры «Аулак» и «Театр труда».

Главным событием вечера станет концерт на стадионе «Алнас» с 17:30 до 22:00. Перед зрителями выступят Юрий Антонов, группа «Любэ», «Комната Культуры» и артисты лейбла «Каракуз». Завершится праздник в 22:00 красочным салютом.

Подробную программу можно найти в Telegram-канале пресс-службы «Татнефти».