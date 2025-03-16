Денис Мантуров пригласил делегацию Катара на KazanForum

Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров пригласил делегацию Катара принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир» (KazanForum), который пройдет в Казани с 13 по 18 мая. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Приглашение было озвучено в ходе заседания Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, состоявшегося в Дохе. На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, инвестиции, финансы, транспорт, цифровые технологии, а также гуманитарные проекты в области культуры, спорта и образования.

Особое внимание было уделено промышленной кооперации, в частности, в таких отраслях, как фармацевтика, судостроение и энергетическое машиностроение, включая возобновляемую энергетику.

В фармацевтической сфере Россия готова не только поставлять широкий ассортимент лекарственных средств, но и рассмотреть возможность локализации производства на территории Катара с передачей соответствующих технологий. Это позволит укрепить двусторонние связи и обеспечить Катар современными фармацевтическими решениями.

Кроме того, Мантуров отметил перспективы сотрудничества в области судостроения. Россия предлагает Катару передовые разработки, такие как пассажирские суда на подводных крыльях и экологически чистые бесшумные электросуды, которые уже успешно эксплуатируются в России. Эти технологии могут быть адаптированы под нужды Катара, что откроет новые возможности для развития транспортной инфраструктуры и экологически устойчивого судоходства.

KazanForum станет важной площадкой для укрепления экономических и культурных связей между Россией и странами исламского мира. Участие Катара в форуме может способствовать развитию новых совместных проектов и углублению сотрудничества между двумя странами.