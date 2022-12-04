Депутат из Татарстана, отправившийся добровольцем на СВО, показал быт бойцов

Татарстанский депутат Эдуард Шарафиев, который сейчас принимает участие в спецоперации в составе батальона добровольцев, показал быт военнослужащих. В частности, он рассказал о рационе питания. Фото и видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Консервы – важнейшая часть рациона солдатского питания. Это может быть каша, тушенка или рыба, на сладкое – сгущенка. Если это каша, то ее подогревают на газовой горелке. В полевых условиях самое то!» - отметил Шарафиев.

Депутат подчеркнул, что домашняя еда на фронте – редкость, но солдат ко всему привыкает и даже такой еде всегда рад.

«Завершить обед можно чаем с лимонами», - заключил Шарафиев. Под лимонами он имеет в виду гранату «Ф-1».

Ранее «КВ» сообщали, что депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который подписал контракт с одним из батальонов спецоперации, опубликовал в своем Telegram-канале письма и рисунки детей со словами поддержки.