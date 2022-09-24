 Депутаты Госсовета РТ потребовали убрать флаги Великобритании в Нижнекамске
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Депутаты Госсовета РТ потребовали убрать флаги Великобритании в Нижнекамске

Депутаты подготовили запрос в адрес правительства Татарстана.

Республика
24 сентября 2022  10:56
Автор:
Карина Кострулева

Депутаты Госсовета РТ потребовали убрать флаги Великобритании со зданий языковой школы в Нижнекамске. Вопрос обсудили на заседании республиканского парламента. 

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что флаги Великобритании висят на двух зданиях школы по изучению английского языка. Однако в администрации города, а также в Минобрнауки РТ заявили, что повода убрать флаги нет, несмотря на внешнеполитическую ситуацию. Депутаты подготовили запрос в адрес правительства Татарстана.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ состоялось совместное рабочие заседание Совета улемов ДУМ РТ, а также Совета казыев и экспертов в области исламского права Казанского исламского университета. Вместе они изучили указ Президента РФ о частичной мобилизации. Сопоставив его с канонами Шариата, в ДУМ РТ заявили, что данный документ не противоречит мусульманским ценностям.

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