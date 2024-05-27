Детская железная дорога, фестивали творчества и эстафеты: программа к 1 июня в Казани

В честь Международного дня защиты детей в Казани подготовили развлекательную программу. Весь день будет насыщен событиями, способными оставить у детей самые яркие впечатления. Перечнем мероприятий делится мэрия.

Фото: © казанская мэрия

Главным событием 1 июня станет фестиваль детства «Әйбәт!» в «Татнефть Арене», который соберет более 10 тысяч юных участников. Хедлайнером дня станет группа «Пицца».В этот же день откроется обновленный спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия», который посетит Раис Татарстана Рустам Минниханов.

С 30 мая по 2 июня на стадионе «Мотор» и в ледовом дворце «Золотая шайба» состоятся турниры по футболу и хоккею для юношей. В разных районах города, включая парки и скверы, будут организованы мастер-классы, спортивные эстафеты и концертные программы. Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья, для которых подготовлены специальные мероприятия, включая велозаезд и благотворительную регату.

В культурных центрах Казани, таких как «Чулпан» и «Сайдаш», пройдут гала-концерты, творческие фестивали и музыкально-театрализованные представления. Детская железная дорога начнет принимать пассажиров с 1 июня, а молодежные клубы организуют активные игры и спортивные турниры на свежем воздухе.

Кроме этого, 1 июня пройдет ежегодный детский и молодежный рок-фестиваль «ИкРок» на берегу реки Ик в Муслюмовском районе.