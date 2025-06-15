Девять пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге госпитализированы

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на автомобильный завод в Елабужском районе Татарстана медицинскую помощь потребовалось оказать тринадцати пострадавшим. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики, девять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, четверо после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

Семь пострадавших доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, где им оказывается специализированная помощь. Еще двое госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу. Состояние всех пациентов медики оценивают как стабильное.

Инцидент произошел 15 июня, когда при уничтожении беспилотника его обломки упали на здание проходной промышленного предприятия. В результате происшествия сообщается о гибели двух человек, а на месте падения обломков возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем официальном заявлении охарактеризовал произошедшее как «варварский акт против мирных граждан».