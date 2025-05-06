Диетолог предупредила о рисках шашлыка для сердца и ЖКТ

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Здоровье
6 мая 2025  18:16

Частое употребление жирного мяса, включая шашлык, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых людей. Об этом РИА Новости сообщила главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Она рекомендует выбирать диетические сорта мяса, такие как куриная грудка, индейка или рыба, которые легче усваиваются и содержат меньше насыщенных жиров.

Приготовление шашлыка также требует соблюдения правил безопасности. Мясо следует жарить только на прогоревших углях, держа его на расстоянии не менее 30 см от жара. Важно избегать пламени и подгорания, так как это способствует образованию вредных веществ. Кроме того, шашлык не всегда проходит достаточную термическую обработку (внутри куска температура редко превышает 60–70°C), поэтому его не рекомендуют детям, беременным и кормящим женщинам.

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