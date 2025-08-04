Директор и оператор предстанут перед судом за гибель рабочего на заводе в РТ

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о трагическом инциденте, произошедшем в августе 2024 года на одном из бетонных заводов республики. По данным СУ СК РФ по РТ, директор предприятия и оператор бетоносмесительной установки обвиняются в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть работника.

Согласно материалам дела, 15 августа 2024 года директор предприятия, зная об отсутствии у сотрудника необходимого обучения по технике безопасности, поручил ему очистку работающего оборудования. В это время оператор, находившийся в диспетчерской, дистанционно запустил установку, не убедившись в завершении работ. В результате рабочий получил смертельные травмы, оказавшись внутри работающего механизма.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где будет определена мера ответственности каждого из фигурантов. В Следственном комитете подчеркнули, что трагедия стала следствием грубого нарушения норм охраны труда, которые должны неукоснительно соблюдаться на производственных объектах.