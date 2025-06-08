Директор компании из РТ предстанет перед судом за гибель рабочего

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия по ремонту автоцистерн, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть сотрудника. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, 6 декабря 2024 года обвиняемый допустил к сварочным работам двух сотрудников без проведения необходимого инструктажа по технике безопасности и надлежащей подготовки рабочего места. В результате недостаточной очистки цистерны произошел взрыв топливно-воздушной смеси, приведший к трагическим последствиям.

Инцидент на производстве унес жизнь одного работника, второй получил тяжелые телесные повреждения. Следствие установило прямую причинно-следственную связь между нарушением правил промышленной безопасности руководителем предприятия и наступившими последствиями.

Уголовное дело квалифицировано по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Судебное разбирательство по делу начнется в ближайшее время.