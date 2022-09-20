 Директором челнинского филиала ТИСБИ стал Артур Зиятдинов
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Директором челнинского филиала ТИСБИ стал Артур Зиятдинов

Зиятдинов – кандидат экономических наук, автор научных статей о финансах, кредитной системе, экономике и управлении народным хозяйством.

Республика
20 сентября 2022  14:06
Автор:
Ольга Ильина

Должность директора филиала ТИСБИ в Набережных Челнах занял 45-летний Артур Зиятдинов. Ранее он был доцентом кафедры экономики предприятий и организаций НЧИ КФУ, сообщают «Челнинские известия».

Новый директор – кандидат экономических наук, автор научных статей о финансах, кредитной системе, экономике и управлении народным хозяйством.

До Зиятдинова и.о. директора филиала ТИСБИ была Лариса Гараева. Экс-директор учреждения Раис Назипов покинул должность в начале этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах начальником 15-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Татарстану стал Алмаз Мифтахутдинов.

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