Для строительства второй линии казанского метро выделено еще 555,4 млн рублей

Правительство Татарстана направит дополнительные средства в размере 555,4 млн рублей на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена. Об этом свидетельствует тендер, размещенный на портале госзакупок.

Выделенные средства пойдут на проведение подготовительных и земляных работ, а также на устройство верхнего строения железнодорожного пути, строительство туннелей и искусственных сооружений. Все работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года.

Вторая линия казанского метро, которая охватит пять районов города, будет включать 12 станций. Первые четыре станции планируется ввести в эксплуатацию уже в 2027 году. Этот проект станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры столицы Татарстана.

Напомним, ранее мы писали о планах строительства 4-х новых станций метрополитена к 2027 году и на закупку жетонов для метро в размере 7 млн рублей.