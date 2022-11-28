Для татарстанцев прибыла последняя партия вакцины против гриппа

Последняя в этом эпидсезоне партия вакцины против гриппа прибыла в Татарстан. Об этом «КВ» рассказали в Минздраве республики.

«С учетом прогнозируемого прихода свиного гриппа еще есть возможность сделать прививку и защитить себя и своих детей», - отметили в министерстве.

Всего в этой партии в регион пришло более 87 тыс. доз вакцины.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане против гриппа привиты 1 млн 362 тыс. 311 человек – это 36,7% от численности населения. Из этого числа взрослых – 981 тыс. 405 человек и 380 тыс. 906 детей,