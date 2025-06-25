Долги татарстанцев за капремонт достигли 680 млн рублей

По данным Фонда жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, общая сумма непогашенных обязательств собственников жилья за капитальный ремонт составила 670 миллионов рублей. Как сообщил генеральный директор фонда Айрат Абузяров, с июня 2014 года по июнь 2025 года начисленные платежи за капремонт достигли 42,4 миллиарда рублей, из которых собрано 98% (41,7 миллиарда).

С 1 января текущего года ежемесячный взнос на капитальный ремонт фиксируется на уровне 8 рублей 47 копеек за квадратный метр жилой площади. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин подчеркнул, что с неплательщиками ведется системная работа в рамках правового поля.

«Все накопленные долговые обязательства подлежат обязательному погашению собственниками помещений», – заявил министр. Ведомство применяет предусмотренные законодательством меры воздействия к должникам, включая судебные процедуры взыскания задолженности.