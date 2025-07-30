Дополнительного выходного из-за Дня Республики Татарстан в этом году не будет

30 августа жители Татарстана отметят День Республики, который в этом году приходится на субботу. В отличие от федеральных праздников, республиканское торжество не предусматривает переноса выходного дня, поэтому длинных выходных у татарстанцев не ожидается.

Согласно трудовому законодательству, перенос нерабочих дней осуществляется только для федеральных праздников. Когда региональный праздник выпадает на выходной, дополнительный день отдыха не предоставляется.

Следующая возможность для продолжительного отдыха у жителей республики появится лишь в ноябре, когда будет отмечаться День народного единства - федеральный праздник, который в этом году создаст трехдневные выходные за счет переноса рабочего дня.